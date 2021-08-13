Наконец свободна: отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

В прошении, которое отец знаменитой певицы предоставил суду, говорится, что Джейми Спирс "готов работать вместе с судом и новым адвокатом его дочери над упорядоченным переходом к новому опекуну". Также он заявил, что не видит никаких веских оснований лишать его права опеки над Спирс, но хочет избежать публичной борьбы с собственной дочерью. Так что теперь артистка, которая мечтала вырваться из чрезмерной опеки и завести новую семью и детей, вполне может осуществить свою мечту.

Бритни Спирс теперь почти свободна (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, Джейми Спирс стал опекать свою дочь после кризиса, который случился с ней в 2008-м году. Девушка 5 дней провела в психиатрической клинике из-за проблем с ментальным здоровьем. Под строгий контроль отца попали не только финансы исполнительницы, но и личные аспекты ее жизни. Недавно Бритни шокировала общественность тем, что рассказала подробности такой жизни. Оказывается, она не могла свободно навещать своего бойфренда, а также беременеть от него - артистке против ее воли установили внутриматочную спираль.

Бритни Спирс с парнем (фото: instagram.com/britneyspears)