UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Наконец свободна: отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

Автор: RBC.UA

Похоже, движение #FreeBritney было организовано не зря. На днях стало известно, что отец Бритни Спирс - Джейми Спирс - готов отказаться от статуса опекуна своей дочери и дать ей право распоряжаться своей жизнью.

Такое решение он уже сообщил суду Лос-Анджелеса, подтверждают западные СМИ.

В прошении, которое отец знаменитой певицы предоставил суду, говорится, что Джейми Спирс "готов работать вместе с судом и новым адвокатом его дочери над упорядоченным переходом к новому опекуну". Также он заявил, что не видит никаких веских оснований лишать его права опеки над Спирс, но хочет избежать публичной борьбы с собственной дочерью. Так что теперь артистка, которая мечтала вырваться из чрезмерной опеки и завести новую семью и детей, вполне может осуществить свою мечту.

Бритни Спирс теперь почти свободна (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, Джейми Спирс стал опекать свою дочь после кризиса, который случился с ней в 2008-м году. Девушка 5 дней провела в психиатрической клинике из-за проблем с ментальным здоровьем. Под строгий контроль отца попали не только финансы исполнительницы, но и личные аспекты ее жизни. Недавно Бритни шокировала общественность тем, что рассказала подробности такой жизни. Оказывается, она не могла свободно навещать своего бойфренда, а также беременеть от него - артистке против ее воли установили внутриматочную спираль.

Бритни Спирс с парнем (фото: instagram.com/britneyspears)

Ранее мы писали, что Бритни Спирс в знак протеста выложила в сеть свои голые фото.

Также певица показала новые фото подросших детей от Кевина Федерлайна. 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Смит в хороших отношениях с мамой и часто видятся с ней.

Читайте LITE в Google News
Бритни СпирсШоу-бизнес