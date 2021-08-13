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Нарешті вільна: батько Брітні Спірс відмовився від опіки над дочкою

Автор: RBC.UA

Схоже, рух #FreeBritney було організовано не дарма. Днями стало відомо, що батько Брітні Спірс - Джеймі Спірс - готовий відмовитися від статусу опікуна своєї дочки і дати їй право розпоряджатися своїм життям.

Таке рішення він вже повідомив суду Лос-Анджелеса, підтверджують західні ЗМІ.

У проханні, яке батько знаменитої співачки надав суду, говориться, що Джеймі Спірс "готовий працювати разом з судом і новим адвокатом його дочки над упорядкованим переходом до нового опікуна". Також він заявив, що не бачить ніяких вагомих підстав позбавляти його права опіки над Спірс, але хоче уникнути публічної боротьби з власною дочкою. Так що тепер артистка, яка мріяла вирватися з надмірної опіки і створити нову сім'ю, цілком може здійснити свою мрію.

Брітні Спірс тепер майже вільна (фото :instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Джеймі Спірс став опікати свою дочку після кризи, яка трапилася з нею в 2008-му році. Дівчина 5 днів провела в психіатричній клініці через проблеми з ментальним здоров'ям. Під суворий контроль батька потрапили не тільки фінанси виконавиці, а й особисті аспекти її життя. Нещодавно Брітні шокувала громадськість тим, що розповіла подробиці такого життя. Виявляється, вона не могла вільно відвідувати свого бойфренда, а також вагітніти від нього - артистці проти її волі встановили внутрішньоматкову спіраль.

Брітні Спірс з хлопцем (фото: instagram.com/britneyspears)

Раніше ми писали, що Брітні Спірс на знак протесту виклала в мережу свої голі фото.

Також співачка показала нові фото підросли дітей від Кевіна Федерлайна. 15-річний Шон Престон і 14-річний Джейден Сміт в хороших відносинах з мамою і часто бачаться з нею.

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