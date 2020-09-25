Нам хочется: Дантес сделал внезапное признание о детях с Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес находятся всегда под пристальным вниманием поклонников. Пара умиляет их романтическим отношением друг к другу, а благодаря жене артист снова вернулся к творчеству и выпустил несколько весьма успешных композиций, и на достигнутом останавливаться не собирается. Вопрос, который волнует многих поклонников звездной семьи: когда же они планируют детей? На него Владимир ответил в программе 2POPODCAST на одноименном YouTube-канале.

Артист признается, что пока еще они с женой живут для себя и в душе ощущают себя детьми.

"Это сложный вопрос. Может, я скажу что-то неправильное... Когда-то мы завели с Надей собаку. Я очень хотел собаку, и она подарила мне пса на какой-то праздник. И я был в восторге. И ровно через год, когда у меня и у Нади все понеслось очень жестко, мы вынуждены были отдать собаку маме Нади. Мы два артиста, которые заняты собой. Мы еще дети по сути, мы внутри дети – мы не знаем, что мы хотим, мы на данный момент в хорошем смысле эгоисты. Я хочу, чтобы наш ребенок с Надей был счастлив и не думал о том, где ж его мама с папой. Но к этому нужно быть готовым, а не потому, что ты послушал общество", - уверен Дантес.

Надя и Владимир всерьез задумались о детях (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Впрочем, он не скрывает, что в семье разговоры о пополнении уже ведутся, и пара потихоньку "зреет", чтобы стать родителями.

"Мы уже думаем, что, наверное, нам хочется детей, потихоньку начинает этого хотеться. Какой-то момент придет, что мы скажем: "Да, действительно, нужно немножко угомониться". Мы все время движемся к цели, достигаем, ставим новую, и все время вопрос детей отбрасываем. Но когда мы видим столько родителей (у нас куча друзей с детьми!), и видим, что можно отлично проводить время, туссововаться, будучи родителями, мы понимаем, что это не страшно, просто к этому надо быть готовыми", - признался артист.

Он также считает, что ради ребенка не нужно жертвовать карьерой, идеальный вариант – разумно совмещать родительство и работу, ведь в современном мире для этого есть масса возможностей.

Владимир Дантес разоткровенничался с Потапом и "Позитивом" о детях

Когда у пары появится ребенок, артист не намерен прятать его от общественности – он не понимает, почему многие знаменитости не показывают лица детей.

"Зачем смайлики на ребенка ставить? Если будут дети, я буду хвастаться этим детем на право и на лево", - заявил Владимир.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала жаркое фото в джинсовых коротких шортах и лифе.

К слову, Надя Дорофеева преподала поклонникам мастер-класс по позированию для эффектных фото.