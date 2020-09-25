Нам хочеться: Дантес зробив несподіване зізнання про дітей з Дорофєєвою

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес завжди знаходяться під пильною увагою прихильників. Пара зворушує їх романтичним ставленням один до одного, а завдяки дружині артист знову повернувся до творчості і випустив кілька досить успішних композицій, і на досягнутому зупинятися не збирається. Питання, яке хвилює багатьох шанувальників зіркової сім'ї: коли ж вони планують дітей? На нього Володимир відповів у програмі 2POPODCAST на однойменному YouTube-каналі.

Артист зізнається, що поки ще вони з дружиною живуть для себе і в душі відчувають себе дітьми.

"Це складне питання. Може, я скажу щось неправильне....Колись ми завели з Надею собаку. Я дуже хотів собаку, і вона подарувала мені пса на якесь свято. І я був у захваті. І рівно через рік, коли у мене і у Наді все понеслося дуже жорстко, ми змушені були віддати собаку мамі Наді. Ми два артисти, які зайняті собою. Ми ще діти по суті, ми всередині діти – ми не знаємо, що ми хочемо, ми на даний момент в хорошому сенсі егоїсти. Я хочу, щоб наша дитина з Надею була щасливою і не думала про те, де ж його мама з татом. Але до цього потрібно бути готовим, а не тому, що ти послухав суспільство", - упевнений Дантес.

Надя і Володимир всерйоз задумалися про дітей (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Втім, він не приховує, що в сім'ї розмови про поповнення вже ведуться, і пара потихеньку "зріє", щоб стати батьками.

"Ми вже думаємо, що, напевно, нам хочеться дітей, потихеньку починає цього хотітися. Якийсь момент прийде, що ми скажемо: "Так, дійсно, потрібно трошки вгамуватися". Ми весь час рухаємося до мети, досягаємо, ставимо нову, і всі питання дітей відкидаємо. Але коли ми бачимо стільки батьків (у нас купа друзів з дітьми!), і бачимо, що можна чудово проводити час, тусувоватися, будучи батьками, ми розуміємо, що це не страшно, просто до цього треба бути готовими", - зізнався артист.

Він також вважає, що заради дитини не потрібно жертвувати кар'єрою, ідеальний варіант – розумно поєднувати батьківство і роботу адже в сучасному світі для цього є маса можливостей.

Володимир Дантес розговорився з Потапом і "Позитивом" про дітей

Коли у пари з'явиться дитина, артист не збирається ховати її від громадськості – він не розуміє, чому багато знаменитостей не показують обличчя дітей.

"Навіщо смайлики на дитину ставити? Якщо будуть діти, я буду хвалитися цим малюком на право і на ліво", - заявив Володимир.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала спекотне фото в коротких джинсових шортах і ліфі.

До речі, Надя Дорофєєва дала шанувальникам майстер-клас позування для ефектних фото.