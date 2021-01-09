Как нам повезло: вдохновленная Каменских в смелом мини у океана сделала заявление

Потап и Настя Каменских улетели из надоевшей киевской зимы в тропическое лето – поближе к океану. Поклонники звездной пары предполагают, что они выбрали райские Мальдивы, но артисты никаких комментариев по этому поводу не дают. Зато Настя с удовольствием неустанно делится фото и видео с отдыха в своем фотоблоге.

Артистка показала закат на пляже у самой кромки океана. Она позирует на белоснежном песке в джинсовой "вареной" юбке мини и свободной белой небрежно заправленной рубашке.

"Мы мечтаем уехать к морю, чтобы увидеть яркие краски неба и воды, почувствовать на губах соленый морской воздух и стать чуточку счастливее. А те, кто всю жизнь живут в тропиках, мечтают хоть раз вживую увидеть снег. Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту. И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", - написала полный восторга мотивационный пост звезда.

Настя поделилась вдохновляющими рассуждениями (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники подписались под каждым словом Насти и не забыли про похвалу и комплименты.

Ты красоточка

Настя, вы прелесть

Однозначно, нужно ценить то, что имеем

Вы сногсшибательная красотка

Удивительная

Чудесная фигура

Замечательные слова, в точку

Ты стала совершенно другой, Насть...У океана в теплых ветрах...Ах..Мягче, красивее, и магнитной..

Настя, ты великолепный человек! Восхищаюсь твоей целеустремленностью. Мир прекрасен но мы не всегда это видим, к сожалению

Напомним, что ранее Настя Каменских в микробикини показала свои прелести на отдыхе в экзотическом месте.