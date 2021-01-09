Як нам пощастило: натхненна Каменських в сміливому міні біля океану зробила заяву

Потап і Настя Каменських відлетіли з обридлої київської зими в тропічне літо – ближче до океану. Шанувальники зіркової пари припускають, що вони вибрали райські Мальдіви, але артисти ніяких коментарів з цього приводу не дають. Зате Настя з задоволенням невпинно ділиться фото і відео з відпочинку у своєму фотоблозі.

Артистка показала захід сонця на пляжі біля самої кромки океану. Вона позує на білосніжному піску у джинсовій "вареній" міні спідниці і вільній білій недбало заправленій сорочці.

"Ми мріємо поїхати до моря, щоб побачити яскраві фарби неба і води, відчути на губах солоне морське повітря і стати трішки щасливішими. А ті, хто все життя живуть у тропіках, мріють хоч раз вживу побачити сніг. Я хочу сказати, що світ навколо нас такий гарний. Не десь далеко, а там, де ми знаходимося в дану секунду. Нам потрібно просто іноді озиратися навколо і помічати цю красу. І розуміти, як нам пощастило жити в такому дивовижному світі", - написала повний захвату мотиваційний пост зірка.

Настя поділилася надихаючими міркуваннями (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники підписалися під кожним словом Насті і не забули про похвалу і компліменти.

Ти красоточка

Настя, ви неперевершена

Однозначно, потрібно цінувати те, що маємо

Ви чарівна красуня

Дивовижна

Чудова фігура

Чудові слова, в точку

Ти стала зовсім іншою, Насть...Біля океану в теплих вітрах...Ах..М'якше, красивіше, магнетична...

Настя, ти чудова людина! Захоплююся твоєю цілеспрямованістю. Світ прекрасний, але ми не завжди це бачимо, на жаль

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських мікробікіні показала свої принади на відпочинку в екзотичному місці.