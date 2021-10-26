Нам не страшно: взволнованная Приходько сделала личное признание о муже

Она призналась, что пол-утра бегала за мужем, чтобы тот дал добро на размещение хотя бы одного общего фото. Также она сделала очень личное и трогательное признание о любимом имениннике.

Анастасия показала редкое фото с мужем по особому поводу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком, которого ты по-настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось, мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно - у нас есть любовь, которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю", - обратилась певица ко второй половинке.

Также она призналась, что готовит любимому сюрприз в честь его дня рождения и уже не в силах дотерпеть до вечера.

Анастасия Приходько не часто показывает супруга Александра (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Подписчики артистки забросали пару комплиментами и поздравили ее с именинником.