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Нам не страшно: взволнованная Приходько сделала личное признание о муже

Автор: Ольвия Агаркова

Анастасия Приходько редко показывает мужа александра, но с удовольствием делится в соцсетях фото и видео с тремя детьми – дочкой Наной и сыновьями Гордеем и Лукой. К слову, младшего мальчика, который появился на свет в марте этого года, певица недавно крестила в Киеве. Приходько не распространяется о муже и отмечает, что мужчина сам избегает публичности и лишнего внимания. Тем не менее, она всегда с теплотой и благодарностью говорит о любимом.

Так, в день рождения Александра Анастасия с его разрешения запостила в Instagram романтическое совместное фото.

Она призналась, что пол-утра бегала за мужем, чтобы тот дал добро на размещение хотя бы одного общего фото. Также она сделала очень личное и трогательное признание о любимом имениннике.

Анастасия показала редкое фото с мужем по особому поводу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком, которого ты по-настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось, мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно - у нас есть любовь, которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю", - обратилась певица ко второй половинке.

Также она призналась, что готовит любимому сюрприз в честь его дня рождения и уже не в силах дотерпеть до вечера.

Анастасия Приходько не часто показывает супруга Александра (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Подписчики артистки забросали пару комплиментами и поздравили ее с именинником.

  • Очень красивый муж, любви и счастья вам
  • Очень красивая пара
  • Класснючие
  • Вы очень искренняя и влюбленная пара, я в первое в жизни вижу, чтобы так когда-то друг друга любили. Поздравляю с днем ​​рождения вашего мужа
  • Вы замечательные
  • Какие же вы классные. Очаровательные
  • Красивые! Восхищаюсь вами

Напомним, что ранее Анастасия Приходько рассказала о знакомстве с будущим мужем и тайной влюбленности в него.

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Анастасия Приходько