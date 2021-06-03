Намерена мстить: инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли отреагировала на победу Брэда Питта в суде

45-летняя Анджелина, по его словам, была крайне разочарована этим решением. И тут же начала планировать план действий, как отвоевать назад право не давать Брэду детей.

"Она никогда не простит Брэда и будет использовать все, что у нее есть, чтобы обжаловать постановление. Она утверждает, что это еще далеко не конец, и верит, что справедливость восторжествует", - поделился источник.

Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще враги (фото: Getty Images)

Нынешнее решение по делу об опеке является предварительным, и Питт готовится к тому, что Джоли попробует его обжаловать. Однако суд, скорее всего, будет на стороне Питта, который настроен более мирно. Джоли же успела проявить свой характер, пытаясь отстранить от дела судью, который занимался их делом.

"Он не желает Энджи зла. Его дверь открыта, если она будет вести себя цивилизованно", - заключил инсайдер.