Має намір мстити: інсайдер розповів, як Анджеліна Джолі відреагувала на перемогу Бреда Пітта в суді

45-річна Анджеліна, за його словами, була вкрай розчарована цим рішенням. І тут же почала планувати план дій, як відвоювати назад право не давати Бреду дітей.

"Вона ніколи не пробачить Бреда і буде використовувати все, що у неї є, щоб оскаржити постанову. Вона стверджує, що це ще далеко не кінець, і вірить, що справедливість переможе", - поділилося джерело.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт все ще вороги (фото: Getty Images)

Нинішнє рішення у справі про опіку є попереднім, і Пітт готується до того, що Джолі спробує його оскаржити. Однак суд, швидше за все, буде на стороні Пітта, який налаштований більш мирно. Джолі ж встигла проявити свій характер, намагаючись усунути від справи суддю, який займався їх справою.

"Він не бажає Енджі зла. Його двері відкриті, якщо вона буде вести себе цивілізовано", - підкреслив інсайдер.