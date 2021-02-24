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Намного круче! Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность

Автор: Lite

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша растет копией звездной мамы. Девочка решила вплотную заняться музыкой и получила поддержку и одобрение артистки. Она собрала собственную рок-группу, а также увлекается моделингом и не боится смелых экспериментов с внешностью. С последним ей также помогла знаменитая родственница.

Так, Оля показала в Instagram, как справилась с ролью парикмахера для дочки.

Маша – обладательница красивых длинных и густых волос. Девочке захотелось перемен. А звездная мама помогла ей в этом, примерив на себя роль парикмахера. В результате, Маша может похвастаться новым цветом волос – рыжие локоны очень идут дочери звезды. Маша позволила сделать маме парочку ярких портретных домашних фото, на которых демонстирует результаты их совместного эксперимента.

"Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?" - поинтересовалась артистка.

"Боже, какая красотка! Прямо как я!" - с юмором похвалила Машу Леся Никитюк, не забыв и себе сделать комплимент.

Маша показала результаты окрашивания (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой в очередной раз отметили разительное сходство мамы и дочки, а также решили, что с новым цветом волосе девушке намного лучше, чем раньше. Они даже сравнили Машу с Роксоланой.

  • Так ей круче намного! Очень идет! Красотка
  • Вылитая мама
  • Очень красиво
  • Копия
  • Я же не одна сначала подумала, что это Оля?
  • Маше очень идет этот цвет
  • Просто безумно красиво! Какие шикарные волосы!
  • Какая же она так похожа на маму, невероятно
  • Великолепно. Доченька красавица, копия мамы

Напомним, что ранее из-за халатности коммунальных служб в квартире Оли Поляковой обвалился потолок.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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