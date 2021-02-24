Намного круче! Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность

Маша – обладательница красивых длинных и густых волос. Девочке захотелось перемен. А звездная мама помогла ей в этом, примерив на себя роль парикмахера. В результате, Маша может похвастаться новым цветом волос – рыжие локоны очень идут дочери звезды. Маша позволила сделать маме парочку ярких портретных домашних фото, на которых демонстирует результаты их совместного эксперимента.

"Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?" - поинтересовалась артистка.

"Боже, какая красотка! Прямо как я!" - с юмором похвалила Машу Леся Никитюк, не забыв и себе сделать комплимент.

Маша показала результаты окрашивания (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой в очередной раз отметили разительное сходство мамы и дочки, а также решили, что с новым цветом волосе девушке намного лучше, чем раньше. Они даже сравнили Машу с Роксоланой.