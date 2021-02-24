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Набагато крутіше! Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність

Автор: Lite

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша росте копією зіркової мами. Дівчинка вирішила впритул зайнятися музикою і отримала підтримку і схвалення артистки. Вона зібрала власну рок-групу, а також захоплюється моделынгом і не боїться сміливих експериментів із зовнішністю. З останнім їй також допомогла знаменита родичка.

Так, Оля показала в Instagram, як впоралася з роллю перукаря для дочки.

Маша – володарка красивого и довгого і густого волосся. Дівчинці захотілося змін. А зіркова мама допомогла їй у цьому, примірявши на себе роль перукаря. В результаті, Маша може похвалитися новим кольором волосся – руді локони дуже пасують доньці зірки. Маша дозволила зробити мамі кілька яскравих портретних домашніх фото, на яких демонструє результати їх спільного експерименту.

"Я ще і перукар! Як вам Марусине перевтілення?" - поцікавилася артистка.

"Боже, яка красуня! Прямо як я!" - з гумором похвалила Машу Леся Нікітюк, не забувши і собі зробити комплімент.

Маша показала результати фарбування (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової в черговий раз відзначили разюча схожість мами і доньки, а також вирішили, що з новим кольором волосі дівчині набагато краще, ніж раніше. Вони навіть порівняли Машу з Роксоланою.

  • Так їй набагато крутіше! Дуже личить! Красуня
  • Вилита мама
  • Дуже красиво
  • Копія
  • Я ж не одна спочатку подумала, що це Оля?
  • Маші дуже пасує цей колір
  • Просто шалено красиво! Яке шикарне волосся!
  • Яка ж вона так схожа на маму, неймовірно
  • Чудово. Донечка красуня, копія мами

Нагадаємо, що раніше через халатність комунальних служб в квартирі Олі Полякової обвалилася стеля.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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