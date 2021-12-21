Нарядная Осадчая в вышитом платье как у Мэй Маск и Горбунов в вышиванке окрестили сыночка

Катя Осадчая и Юрий Горбунов 19 декабря, в День святого Николая крестили своего младшего сына Данила. На празднике среди гостей присутствовали Потап и Настя Каменских, которые и рассекретили мероприятие. Таинство крещения состоялось в церкви святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.
Звездная семья поделилась в Instagram красочным счастливым кадром с сыночком на руках, сделанном внутри храма.
На фото Юрий в белоснежной льняной вышиванке держит на руках малыша, котрый отвернут от камеры. На мальчике тоже белая вышиванка с ярко-синим орнаментом, выполненная в том же стиле и цветах, что и платье его знаменитой мамы.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов покрестили сына (фото: instagram.com/kosadcha)
На Кате – вышитое платье-миди от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч. К слову в гардеробе ведущей есть не одна вышиванка от этого модельера. Она с радостью надевает этническую одежду не только на праздники, но и носит, например, на отдыхе.
Кстати, в точно також же вышитом платье можно было увидеть маму изобретателя и миллиардера Илона Маска, модель и бизнес-леди Мэй Маск. Стоимость наряда – 2820 долларов.
Скриншот (yuliyamagdych.com)
К слову, после обряда крещения в храме, гости отправилась в ресторан, где их ждала праздничная программа и развлекал Дед Мороз. На мероприятии присутствовал и старший общий сын Кати и Юрия – Иван.
Сын Кати и Юрия познакомися с Дедом Морозом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Мальчик с интересом общался со сказочным персонажем, а его папа запечатлел этот процесс на снимке.
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе зимний уикенд-прогулку по Риму. Чудесная погода позволила паре расслабиться под итальянским солнцем и сполна насладиться местными достопримечательностями.