Ошатна Осадча у вишитій сукні як у Мей Маск і Горбунов у вишиванці охрестили синочка

На фото Юрій в білосніжній лляній вишиванці тримає на руках малюка, який відвернуть від камери. На хлопчикові теж біла вишиванка з яскраво-синім орнаментом, виконана в тому ж стилі і кольорах, що і плаття його знаменитої мами.

Катя Осадча та Юрій Горбунов похрестили сина (фото: instagram.com/kosadcha)

На Каті - вишита сукня-міді від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. До слова в гардеробі ведучої є не одна вишиванка від цього модельєра. Вона з радістю одягає етнічний одяг не тільки на свята, але і носить, наприклад, на відпочинку.

До речі, в точно у такій вишитій сукні можна було побачити маму винахідника і мільярдера Ілона Маска, модель і бізнес-леді Мей Маск. Вартість вбрання - 2820 доларів.

Скріншот (yuliyamagdych.com)

До слова, після обряду хрещення в храмі, гості вирушила в ресторан, де їх чекала святкова програма і розважав Дід Мороз. На заході був присутній і старший спільний син Каті та Юрія – Іван.

Син Каті та Юрія познайомися з Дідом Морозом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Хлопчик з цікавістю спілкувався з казковим персонажем, а його тато відобразив цей процес на знімку.