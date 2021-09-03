Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Известный украинский артист, солист популярной группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена, певица Alyosha 2 сентября отмечают особую дату - годовщину своих отношений. Пара вместе уже 11 лет, а женаты 8 лет, и растят троих детей - сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.
В честь важной даты супруги поделились на своих страничках в Instagram романтическими кадрами из совместного фотосета.
На фото Елена (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Тарас запечатлены в белоснежных нарядах на вершине горы. Они чувственно позируют в объятиях друг друга или же глядя глаза в глаза.
"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - признался жене в любви Тополя.
Тарас Тополя трогательно признался супруге в любви (фото: instagram.com/tarastopolia)
Та тоже не осталась в стороне.
"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - отметила счастливая Alyosha.
Alyosha и Тарас Тополя празднуют 11 лет отношений (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Подписчики засыпали влюбленных поздравлениями и умиленными комментариями.
Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.