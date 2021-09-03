RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наша 11 осінь разом: Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом

Автор: Марина Настевич

Відомий український артист, соліст популярного гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина, співачка Alyosha 2 вересня відзначають особливу дату - річницю своїх стосунків. Пара разом вже 11 років, а одружені 8 років, і ростять трьох дітей - синів Романа і Марка, а також маленьку дочку Марію.

На честь важливої дати подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram романтичними кадрами зі спільного фотосету.

На фото Олена (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Тарас відображені в білосніжних нарядах на вершині гори. Вони чуттєво позують в обіймах один одного або ж дивлячись очі в очі.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - зізнався дружині в коханні Тополя.

Тарас Тополя зворушливо зізнався дружині в коханні (фото: instagram.com/tarastopolia)

Та теж не залишилася осторонь.

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зазначила щаслива Alyosha.

Alyosha і Тарас Тополя святкують 11 років стосунків (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Підписники засипали закоханих привітаннями і розчуленими коментарями.

  • Які ви класні, обожнюю вашу сім'ю
  • Які Ви красиві у своїй любові
  • Тепла вашому будинку
  • Дуже гарні!
  • Це ваш рай
  • Прекрасні
  • Такі суперові, як наречені
  • Надихаюсь вашою гармонійністю
  • Яка чудова пара
  • Гордість України ваша пара, союз, сім'я. Дякую за те, що справжні
  • Найкраща пара. Вітаю.
  • Щиро вітаю вас, ви чарівна і прекрасна пара, ви просто неймовірні, щастя вам і безмежного кохання вам
  • Ви з дружиною круті, найкраща пара українського шоу-бізнесу, щастя вам.

Нагадаємо, раніше Alyosha і Тарас Тополя вразили визнанням про сімейні сварки.

Читайте LITE в Google News
Тарас ТополяAlyosha