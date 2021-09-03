Наша 11 осінь разом: Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом

На фото Олена (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Тарас відображені в білосніжних нарядах на вершині гори. Вони чуттєво позують в обіймах один одного або ж дивлячись очі в очі.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - зізнався дружині в коханні Тополя.

Тарас Тополя зворушливо зізнався дружині в коханні (фото: instagram.com/tarastopolia)

Та теж не залишилася осторонь.

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зазначила щаслива Alyosha.

Alyosha і Тарас Тополя святкують 11 років стосунків (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Підписники засипали закоханих привітаннями і розчуленими коментарями.