UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Наша Адель": похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

Автор: Styler

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая благодаря участию в "Танцах со звездами" похудела на более, чем 20 килограммов. Девушка преобразилась на глазах у поклонников, которые с интересом наблюдали за ее перевоплощением и достижениями на главном паркете страны.

На новых фото в Instagram Саша предстала перед поклонниками в расслабленном уютном образе, несколько скрадывающем фигуру, что не помешало им вновь восхититься ее внешним видом.

На кадрах певица запечатлена в удобной клетчатой теплой рубашке и черных брюках палаццо, а также кроссовках на массивной подошве. Девушка позирует в просторных светлых интерьерах с обилием растений и декора на высоких стеллажах.

Александра вызвала восторг своим внешним видом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А от тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" – заверила артистка.

Поклонники Александры тут же поспешили одарить ее комплиментами. Не устоял даже ведущий и блогер Слава Демин. "Как же круто выглядишь!" – восхитился он.

  • Саша, как Вам идет эта фигура! Оставайтесь такой же красоткой, Адель Вы наша
  • Какая красивая
  • Как вы похудели! Просто невероятно
  • Саша чудесная! Просто невероятно красивая
  • Какая вы! Стали ещё красивее
  • Ты неповторима

Кстати, Александра и ее экс-парнер по "Танцам со звездами 2021" Юрий Мешков интригуют общественность намеками на роман. Еще во время участия в проекте, парочка не скрывала нежных чувств друг к другу, а после снялась в романтической фотоистории, оставив открытым вопрос о своих отношениях.

Читайте LITE в Google News
KAZKA