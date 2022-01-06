RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Наша Адель": схудла солістка KAZKA захопила зовнішнім виглядом після свят

Автор: Styler

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька завдяки участі в "Танцях з зірками" схудла на більш, ніж 20 кілограмів. Дівчина змінилася на очах у прихильників, які з цікавістю спостерігали за її перевтіленням і досягненнями на головному паркеті країни.

На нових фото в Instagram Саша постала перед шанувальниками в розслабленому затишному образі, який дещо приховує фігуру, що не завадило їм знову захопитися її зовнішнім виглядом.

На кадрах співачка відображена в зручній картатій теплій сорочці і чорних брюках палаццо, а також кросівках на масивній підошві. Дівчина позує в просторих світлих інтер'єрах з великою кількістю рослин і декору на високих стелажах.

Олександра викликала захват своїм зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А від тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" - запевнила артистка.

Шанувальники Олександри тут же поспішили обдарувати її компліментами. Не встояв навіть ведучий і блогер Слава Дьомін. "Як же круто виглядаєш!"- захопився він.

  • Саша, як вам личить ця фігура! Залишайтеся такою ж красунею, Адель ви наша
  • Яка красива
  • Як ви схудли! Просто неймовірно
  • Саша чудова! Просто неймовірно красива
  • Яка ви! Стали ще красивіше
  • Ти неповторна

До речі, Олександра і її екс-парнер по "Танцям з зірками 2021" Юрій Мєшков інтригують громадськість натяками на роман. Ще під час участі в проекті, парочка не приховувала ніжних почуттів один до одного, а після знялася в романтичній фотоісторії, залишивши відкритим питання про свої стосунки.

Читайте LITE в Google News
KAZKA