"Наша Адель": схудла солістка KAZKA захопила зовнішнім виглядом після свят

На кадрах співачка відображена в зручній картатій теплій сорочці і чорних брюках палаццо, а також кросівках на масивній підошві. Дівчина позує в просторих світлих інтер'єрах з великою кількістю рослин і декору на високих стелажах.

Олександра викликала захват своїм зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А від тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" - запевнила артистка.

Шанувальники Олександри тут же поспішили обдарувати її компліментами. Не встояв навіть ведучий і блогер Слава Дьомін. "Як же круто виглядаєш!"- захопився він.