Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки

Тина Кароль не скрывает, что тщательно следит за фигурой, ведь певица склонна к полноте. Она придерживается кето-диеты, а также занимается спортом. Певица всерьез увлеклась йогой и профессионально выполняет даже самые сложные асаны.

Украинская поп-дива показала в "сторис" Instagram свою впечатляющую растяжку, а видео попало на фан-страничку звезды в соцсети.

На видео гибкая и пластичная звезда в черном облегающем специальном комбинезоне для занятий практиками показала возможности своего тела. Она тянется макушкой к носку, выгибая спину и демонстрируя прекрасную растяжку.

Певица опубликовала кадр, на котором застыла в одной из асан, добвавив визуальные эффекты. "Намасте" – коротко поприветствовала Тина, отметив в публикации своего тренера по йоге Ирину.

К слову, видео своих занятий в зале Тина начала активно делиться во время прошлогоднего весеннего локдауна. Она показывала поклонников комплексы упражнений, которые привыкла выполнять для поддержания формы.

Также свои занятия йогой и стретчингом певица сопровождала философскими размышлениями о наполненности жизни, умении радоваться каждому новому дню и преодолевать себя ради самоусовершенствования.