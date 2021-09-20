UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки

Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль не скрывает, что тщательно следит за фигурой, ведь певица склонна к полноте. Она придерживается кето-диеты, а также занимается спортом. Певица всерьез увлеклась йогой и профессионально выполняет даже самые сложные асаны.

Украинская поп-дива показала в "сторис" Instagram свою впечатляющую растяжку, а видео попало на фан-страничку звезды в соцсети.

Певица опубликовала кадр, на котором застыла в одной из асан, добвавив визуальные эффекты. "Намасте" – коротко поприветствовала Тина, отметив в публикации своего тренера по йоге Ирину.

Тина Кароль показала, как выполняет асаны (фото: instagram.com/tina_karol)

На видео гибкая и пластичная звезда в черном облегающем специальном комбинезоне для занятий практиками показала возможности своего тела. Она тянется макушкой к носку, выгибая спину и демонстрируя прекрасную растяжку.

Поклонники артистки восхитились ее спортивной формой и возможностями тела.

  • Восторгаюсь этой девочкой!
  • Браво!
  • Молодчина
  • На ковер. Выступить как гимнастка
  • Когда стараешься и для тела...и для себя...и для душы

К слову, видео своих занятий в зале Тина начала активно делиться во время прошлогоднего весеннего локдауна. Она показывала поклонников комплексы упражнений, которые привыкла выполнять для поддержания формы.

Также свои занятия йогой и стретчингом певица сопровождала философскими размышлениями о наполненности жизни, умении радоваться каждому новому дню и преодолевать себя ради самоусовершенствования.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль