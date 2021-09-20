Справжня гімнастка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю кішки

Тіна Кароль не приховує, що ретельно стежить за фігурою, адже співачка схильна до повноти. Вона дотримується кето-дієти, а також займається спортом. Співачка всерйоз захопилася йогою і професійно виконує навіть найскладніші асани.

Українська поп-діва показала в "сторіс" Instagram свою вражаючу розтяжку, а відео потрапило на фан-сторінку зірки в соцмережі.

На відео гнучка і пластична зірка в чорному облягаючому спеціальному комбінезоні для занять практиками показала можливості свого тіла. Вона тягнеться верхівкою до носка, вигинаючи спину і демонструючи прекрасну розтяжку.

Співачка опублікувала кадр, на якому застигла в одній з асан, додавши візуальні ефекти. "Намасте" - коротко привіталась Тіна, зазначивши в публікації свого тренера з йоги Ірину.

До слова, відео своїх занять у залі Тіна почала активно ділитися під час минулорічного весняного локдауну. Вона показувала шанувальників комплекси вправ, які звикла виконувати для підтримки форми.

Також свої заняття йогою і стретчингом співачка супроводжувала філософськими роздумами про наповненість життя, вміння радіти кожному новому дню і долати себе заради самовдосконалення.