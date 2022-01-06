UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Настоящая идеальная семейка: MONATIK с женой и детьми заворожил сказочными приключениями в США

Автор: Ольвия Агаркова

MONATIK (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми колесит по Америке – певец совместил свой тур и отдых с самыми любимыми. Артист показывает сыновьям Платону и Даниилу любимые знаковые места в США и сам с удовольствием заново переживает приятные эмоции и набирается вдохновения.

Так, звездная семья посетили местный флоридский Диснейленд, интерактивный музей в Майями Phillip and Patricia Frost Museum of Science и порезвилась на пляже. Фото и видео счастливые родители поделились в Instagram.

Дмитрий с Ириной и сыновьями прогулялись по пляжу в Майами и встретили там пеликанов, которые, похоже, совершенно не боялись людей.

"Птицы счастья завтрашнего дня обещают дожди… а если вместе терпеть дожди… будет легче летать", - подписал красочные кадры артист.

А вот поход в Диснейленд омрачила небольшая неприятность – толпы желающих прикоснуться к сказке. "Я стал свидетелем самых длинных очередей… в мире… на все", - посетовал Дмитрий.

Но, судя по фото и видео, настроение звездной семье этот факт не испортил, и они весело и захватывающе провели время в популярном парке аттракционов.

Зато посещение интерактивного музея в Майями Phillip and Patricia Frost Museum of Science принесло восторг. Даниил и Платон с интересом наблюдали за жителями океана за стеклом, а вместе с папой изучали завораживающий мир океана.

Дмитрий с сыновьями посетил атмосферный музей в Майями (фото: instagram.com/monatik_official)

Семейной идиллией Монатиков восхитились их звездные друзья – Надя Дорофеева, бизнес-леди Елизавета Юрушева, хореограф Василий Козарь. Поклонники не отставали.

  • Какие ж вы классные
  • Красивая семья!
  • Невероятные
  • Это так завораживающе
  • Самая настоящая идеальная семейка

Напомним, что ранее MONATIK показал подготовку к новогодним праздникам.

Читайте LITE в Google News
MONATIK