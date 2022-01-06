Справжня ідеальна сімейка: MONATIK з дружиною і дітьми заворожив казковими пригодами в США

Дмитро з Іриною і синами прогулялися по пляжу в Майамі і зустріли там пеліканів, які, схоже, абсолютно не боялися людей.

"Птахи щастя завтрашнього дня обіцяють дощі... а якщо разом терпіти дощі ... буде легше літати", - підписав барвисті кадри артист.

А ось похід в Діснейленд затьмарила невелика неприємність - натовпи бажаючих доторкнутися до казки. "Я став свідком найдовших черг ... у світі ... на все", - поскаржився Дмитро.

Але, судячи з фото і відео, настрій зірковій родині цей факт не зіпсував, і вони весело і захоплююче провели час в популярному парку атракціонів.

Зате відвідування інтерактивного музею в Майямі Phillip and Patricia Frost Museum of Science принесло захват. Данило і Платон з цікавістю спостерігали за жителями океану за склом, а разом з татом вивчали чаруючий світ океану.

Дмитро з синами відвідав атмосферний музей в Майямі (фото: instagram.com/monatik_official)

Сімейною ідилією Монатиків захопилися їх зіркові друзі - Надя Дорофєєва, бізнес-леді Єлизавета Юрушева, хореограф Василь Козар. Прихильники не відставали.