Настоящий тиран: стала известна новая причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

По официальной версии, Ким Кардашьян долго пыталась сохранить отношения с мужем. А в одном из выпусков "Семейства Кардашьян" расплакалась и заявила сестрам, что чувствует себя неудачницей. По словам инстадивы, она не может стать мужу той женой, которая ему нужна. А он, в свою очередь, не делает счастливой саму Ким. Тогда поклонники пары искренне сочувствовали Ким, за которой прочно закрепилась репутация идеальной жены и мамы.

Ким Кардашьян с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

В свою очередь, Канье Уэст не скрывал, что он опасается родных Ким, в частности - Крис Дженнер, которую он называл чрезмерно властной. Женщина вместе с дочерью настаивала на лечении Канье от биполярного расстройства. И как уверял рэпер, мечтала закрыть его в клинике. Также Уэст якобы больше не мог находиться с Ким, которая стала думать только о деньгах и славе.

А теперь в прессе появились новости, что Кардашьян не просто хотела отправить мужа на лечение. А даже мечтала стать его опекуншей, на манер отца Бритни Спирс. Таким образом, она смогла бы полностью взять контроль над его деньгами, социальными сетями и передвижением.

В правдивость этой истории говорит и тот факт, что Ким лично знакома с некой Лу Тейлор - бизнес-менеджером Бритни Спирс, что несколько лет была помощницей отца Спирс. Большинство фанатов мгновенно приняли сторону Канье Уэста, назвав Ким тираном и готовой на все ради наживы. Другие же не поверили в правдивость информации.