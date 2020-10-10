Настя Каменских без макияжа и в пижаме показала свое "пушистое счастье"

Настя Каменских частенько заводит сеть горячими фото в купальнике или даже без него, а также демонстрирует стильные образы. При этом певица также не боится показаться в домашнем виде - ненакрашенной и в простой одежде.

Так, на своей страничке в Instagram жена Потапа поделилась трогательными снимками с щенками своей собачки Мими, которые уже заметно подросли. Артистка сделала несколько смешных селфи с пушистыми комочками, явно наслаждаясь их компанией.

При этом на лице Насти нет ни капли макияжа, волосы собраны в растрепанный пучок, а одета она в пижаму персикового цвета.

"Прекрасная суббота дома, отдыхаю с этими маленькими симпатяшками", - подписала фото Каменских.

Настя Каменских без косметики на лице позировала с милыми щенками своей собаки Мими (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники засыпали певицу умиленными отзывами.

Милота

АААА БОЖЕ КАКАЯ МИМИМИШНОСТЬ

Настюша зачем столько...???Хотя собак много быть не может...)))

Найкрутіші

Настя Ты Потрясающая.Милашки уже подросли!

Как мило

Какие они шшладкиеее

Комочки счастья

Слишком милыееее

Малыши подросли.

Пушистое счастье

Напомним, Настя Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике.