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Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть: "шикарна и без макияжа"

Автор: Styler

Настя Каменских не стесняется делать провокационные фото и переодически дразнит поклонников пикантными фотосетами. Звезда признается: автор ее откровенных снимков – неизменно муж Потап. Продюсер и рэпер гордится красавицей-женой, восхищается ее талантом и поддерживает во всех начинаниях. Настя для него – муза и огромный мотиватор.

Певица решила побаловать фанов очередной порцией эффектных соблазнителных кадров в Instagram.

Она запостила фото в одном халате с полотенцем на голове. Становится очевидно, что артистка только из душа - на ней нет ни грамма макияжа. Игра света и тени на веранде, где расположилась звезда после водных процедур, делает кадр атмосферным и динаминчным. Настя предпочла не подписывать фото, давая разгул фантазии поклонников.

Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Шикарная и без макияжа
  • Вафелька
  • Какая секси
  • Очень красивая
  • Настя что с макияжем, что без него прекрасна
  • С легким паром
  • Просто супер красотка
  • Хороша

Ранее Настя уже дразнила фанов фото из ванной. Она нежится в пушистой пене, закрыв в блаженстве глаза и наслаждаясь релаксом.

Настя понежилась в воздушной пене (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, рисковая Настя даже искупалась утром в бассейне, а ведь погодные условия в Киеве и области, где расположен дом певицы, в эти выходные по-настоящему осенние и не балуют теплом.

Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе живой куклы – так она подготовилась ко Дню знаний.

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Настя Каменских