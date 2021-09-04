Настя Каменських в одному халаті тільки з душу розбурхала мережу: "шикарна і без макіяжу"

Вона запостила фото в одному халаті з рушником на голові. Стає очевидно, що артистка тільки з душу - на ній немає ні грама макіяжу. Гра світла і тіні на веранді, де розташувалася зірка після водних процедур, робить кадр атмосферним і динамічним. Настя вважала за краще не підписувати фото, даючи розгул фантазії шанувальників.

Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

Шикарна і без макіяжу

Вафелька

Яка сексі

Дуже красива

Настя що з макіяжем, що без нього прекрасна

З легким паром

Просто супер красуня

Чарівна

Раніше Настя вже дражнила фанів фото з ванної. Вона ніжиться в пухнастій піні, закривши в блаженстві очі і насолоджуючись релаксом.

Настя поніжилася в повітряній піні (фото: instagram.com/kamenskux)

До слова, ризикова Настя навіть скупалася вранці в басейні, але ж погодні умови в Києві та області, де розташований будинок співачки, в ці вихідні по-справжньому осінні і не балують теплом.