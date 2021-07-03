Настя Каменских откровенно рассказала о комплексах и раскрыла ритуалы красоты

Настя отметила, что благодаря съемкам в собственном реалити "Девочки рулят" избавилась от некоторых комплексов и хотела помочь также и своим поклонникам сделать это.

"Мне удалось хорошо проработать свои комплексы. Я пообщалась с экспертами в разных направлениях, чтобы помочь найти нужные ответы не только для себя, но и помочь своим поклонникам. Скажу честно, за раз избавиться от всех проблем не получится. Это длительный и комплексный путь, часть которого я показала в реалити. Мне хотелось вдохновить девушек найти баланс и гармонию. Поэтому я записывала все, что с нами происходило в Мексике - каждый шаг, мысль и разговор", - рассказала исполнительница.

Она сама столкнулась с тем, что какой бы ни была ее фигура - всегда находятся недовольные.

"Что касается бодипозитива, то я не могу сказать, что не принимала тела окружающих меня людей. Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества, да и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда "не вписываются" в параметры других. Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой - плохо. Похудела - тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело", - откровенно призналась Каменских.

Певица добавила, что стремится "к результатам, которые будут нравиться лично мне. У каждого свои параметры и взгляды на идеальную внешность. И важно не подстраиваться под других, а только под себя и свои ощущения".

По словам Насти, она верна своим бьюти-ритуалам и не рискует экспериментировать.

"Удачно подобранный уход и косметика - это залог красоты на долгие годы. Я продолжаю использовать косметику американского бренда, который популярен среди многих звезд Голливуда. Меняю только средства по текстурам в зависимости от сезона. На лето предпочитаю более легкие средства, которые помогают коже дышать и не закупоривают поры", - поделилась артистка.

Не забывает она и о своих роскошных волосах - о таких мечтают многие девушки.

"Часто делаю освежающие и питательные маски и особо уделяю внимание волосам. Летом они также подвергаются негативному воздействию солнечных лучей. Поэтому в свободное от съемок и выступлений время лишний раз их не травмирую укладками и утюжками с феном. Сушу волосы естественным способом. Да и летом, мне кажется, натуральные кудри смотрятся достаточно эффектно", - отметила звезда.

Настя Каменских поделилась своими ритуалами красоты и секретами красивых волос (фото: instagram.com/kamenskux)

Раскрыла Настя и свои правила здоровой, сияющей, чистой кожи.

"Хорошее здоровое питание, водный баланс, полноценный сон. Ложусь всегда в одно и то же время до 12 ночи. Если, кончено, нет поздних съемок. Уже придерживаясь этих элементарных правил, можно значительно улучшить состояние своей кожи и не только. А дальше хорошо подобранный уход и увлажнение", - посоветовала Каменских.