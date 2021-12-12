ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: "икона стиля"

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 14:41
Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: "икона стиля" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских принимает участие в гипершоу "Маска" на канале "Украина" в роли звездного детектива и каждый раз поражает и восхищает поклонников своими эффектными образами. Для нового выпуска певица покрасовалась в стильном мини-платье с оригинальным декором.

Снимками в новом луке звезда поделилась в своем Instagram.

Так, 34-летняя Настя предстала в облегающем черном мини-платье с полуоткрытыми плечами и необычной бахромой со стразами. Откровенный наряд отлично подчеркнул все изгибы аппетитной фигуры артистки и позволил полюбоваться на ее стройные ножки.

Впечатляющий аутфит Каменских дополнила ярко-розовыми туфлями-лодочками и лаконичной цепочкой на шее. Также она сделала макияж с акцентом на глазах и красиво уложила свои кудрявые волосы.

Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: &quot;икона стиля&quot;Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: &quot;икона стиля&quot;Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: &quot;икона стиля&quot;

Настя Каменских показала фигуру в соблазнительном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Шоу Маска - это когда интрига не только не спадает, а и нарастает. А все, кто его смотрит (и я в том числе) постоянно ходят с мыслями "ну кто же под этой Маской", перебирая многочисленные варианты", - написала Настя.

Фолловеры пришли в восторг от такого образа любимой артистки и засыпали ее комплиментами.

  • Красота
  • Шикарный образ
  • Наша прелесть
  • Богиня
  • Невероятная
  • Туфли огонь
  • Икона стиля
  • Красоточка
  • Гарний образ
  • Секси-шмекси
  • У Вас потрясающая фигура
  • Потап не ревнует?

Ранее Настя Каменских с мамой-красоткой и звездной крестной зажгли неожиданным танцем.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури
Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури