Я захищу тебе від куль: Настя Каменских спела песню об Украине, которая пробирает до слез (видео)

Настя Каменских и Потап написали песню Я - Україна, в которой говорится о вторжении России на нашу землю и о победе украинского народа над захватчиком.

Видео, которое пробирает до слез, на лирическую, но жизнеутверждающую композицию, NK выпустила вечером 14 марта.

"РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо! Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать инфо в ваших СМИ! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как?" - написала Каменских.

Кстати, утром этого же дня Каменских отреагировала на обстрел россиянами жилого дома на Оболони в Киеве.

Вони ніж нам встромили у спину

З тобою я все подолаю

З тобою я в наші сили

Я подолаю все

Тому що я сильна

Я захищу тебе від куль

Тому що я - Україна

Заметим, что Потап написал слова к песне, а его жена присоединилась к созданию музыки.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Лишь держась духом и сердцем мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас - это Украина!" - говорится в описании трека.

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