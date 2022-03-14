Я захищу тебе від куль: Настя Каменских спела песню об Украине, которая пробирает до слез (видео)

Настя Каменских и Потап написали песню Я - Україна, в которой говорится о вторжении России на нашу землю и о победе украинского народа над захватчиком.
Видео, которое пробирает до слез, на лирическую, но жизнеутверждающую композицию, NK выпустила вечером 14 марта.
"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Лишь держась духом и сердцем мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас - это Украина!" - говорится в описании трека.
Заметим, что Потап написал слова к песне, а его жена присоединилась к созданию музыки.
Текст песни
Я - Україна:
Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Приспів:
Тому що я - Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть Героями вас
Ви мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак
Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов
Приспів.
Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі
Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи
Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя
Ми і є всі твої
Ми - родина!
І нехай буде так!
Буде так!
Кстати, утром этого же дня Каменских отреагировала на обстрел россиянами жилого дома на Оболони в Киеве.
"РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо! Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать инфо в ваших СМИ! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как?" - написала Каменских.
Читайте о российских звездах, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать других.
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