Я захищу тебе від куль: Настя Каменських заспівала пісню про Україну, яка пробирає до сліз (відео)

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас - це Україна!" - йдеться у описі треку.

Зауважимо, що Потап написав слова до пісні, а його дружина долучилась до створення музики.

Текст пісні Я - Україна:

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Приспів:

Тому що я - Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Приспів.

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми - родина!

І нехай буде так!

Буде так!

До речі, вранці цього ж дня Каменських відреагувала на обстріл росіянами житлового будинку на Оболоні в Києві.

"РФ, зупинись! Де тут воєнні бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для будь-кого! Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це лише маленька частина всіх руйнувань та вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати інформацію у ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, заплющувати очі, мовчати, виконають такі накази! Як?" - написала Каменських.