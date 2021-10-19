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Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 11:27
Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19 Настя Каменских переболела COVID-19 (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Оказывается, популярная украинская певица Настя Каменских попала в больницу, когда впервые столкнулась с побочными эффектами перенесенного коронавируса.

Об этом поп-звезда откровенно призналась журналистам программы "Зірковий шлях".

По словам NK, сама болезнь у нее протекала легко, но после нее суперстар пришлось узнать, что такое панические атаки.

"Они у меня начались через две недели после того, как я переболела "короной", - призналась Настя.

После первой панической атаки она попала в больницу.

"Я была в шоке, не знала, что с этим делать. Я никогда с этим вообще не встречалась. И мне сказали: "Это нормально, главное - не паниковать", - вспомнила Каменских.

Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19Настя Каменских рассказала о последствиях перенесенного COVID-19

Настя Каменских рассказала о последствиях COVID-19 (фото: instagram.com/kamenskux)

Добавим, что Каменских вместе с Олей Поляковой, Андреем Данилко, Олегом Винником и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного шоу "Маска", премьера которого состоится 23 октября в 21:00 на канале "Украина".

Раньше Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге.

А до этого Алексей Потапенко со своей любимой женой показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве.

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Настя Каменских
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