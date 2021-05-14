Настя Каменских рассказала о праздновании годовщины свадьбы с Потапом и пополнении в семье

По словам Насти, в мае уже и так было много праздников в их семье, к тому же до сих пор продолжается пандемия.

"Вы знаете, в мае очень много у нас праздников и еще Пасха так выпала на 2 число. 4-го у меня был день рождения, 8 — у Леши. Я уже замахалась праздновать. Извините, пожалуйста, но мы коллективно с друзьями и с моим мужем решили, что никакого праздника не будет. Еще есть такая штука, как пандемия, она продолжается. Если праздновать вторую годовщину, то делать это очень-очень помпезно, нам так хотелось бы. Вроде еще одна свадьба. Но мы понимаем, что сейчас это невозможно физически. Поэтому мы решили поцеловать друг друга и все. Может Лешка меня пригласит на какое свидание", - пояснила певица.

Настя Каменских и Потап отметили несколько праздников в мае (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Каменских прокомментировала возможное пополнение в семье, на которое уже давно надеются поклонники и тщательно отслеживают изменения в ее фигуре.

"Всему свое время. Когда вселенная захочет, чтобы у нас появился ребенок, когда Бог захочет - тогда он и будет. Я точно знаю, что все это заметят. Просто я вижу, что очень много новостей и все ждут. Я понимаю это. Но на все воля Божья", - заявила звезда.

Кроме того, Настя рассекретила, что ей подарил любимый на день рождения - 4 мая она отпраздновала 34-летие. Артистка поделилась, что супруг презентовал ей брендовую сумочку.

"Почему-то он решил, что у меня очень мало сумочек в гардеробе и каждый раз он мне дарит какую-то сумочку. Цветы, шарики, но я хочу сказать, еще до моего дня рождения он очень много делал мне подарков", - рассказала Каменских.

Настя Каменских и Потап любят радовать друг друга без повода (фото: instagram.com/kamenskux)

По словам артистки, в их семье принято не учитывать праздники и радовать друг друга без особого повода.

"Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз", - призналась знаменитость.