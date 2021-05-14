Настя Каменських розповіла про святкування річниці весілля з Потапом і поповнення в родині

За словами Насті, у травні вже й так було багато свят у їхній родині, до того ж досі триває пандемія.

"Ви знаєте, в травні дуже багато у нас свят і ще Великдень так випав на 2 число. 4-го у мене був день народження, 8 - у Льоші. Я вже замахалася святкувати. Вибачте, будь ласка, але ми колективно з друзями і з моїм чоловіком вирішили, що ніякого свята не буде. Ще є така штука, як пандемія, вона триває. Якщо святкувати другу річницю, то робити це дуже-дуже помпезно, нам так хотілося б. Начебто ще одне весілля. Але ми розуміємо, що зараз це неможливо фізично. Тому ми вирішили поцілувати один одного і все. Може Льошка мене запросить на яке побачення", - пояснила співачка.

Настя Каменських і Потап відзначили кілька свят у травні (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Каменських прокоментувала можливе поповнення в родині, на яке вже давно сподіваються шанувальники і ретельно відстежують зміни в її фігурі.

"Всьому свій час. Коли Всесвіт захоче, щоб у нас з'явилася дитина, коли Бог захоче - тоді вона і буде. Я точно знаю, що всі це помітять. Просто я бачу, що дуже багато новин і всі чекають. Я розумію це. Але на все воля Божа", - заявила зірка.

Крім того, Настя розсекретила, що їй подарував коханий на день народження - 4 травня вона відсвяткувала 34-річчя. Артистка поділилася, що чоловік презентував їй брендову сумочку.

"Чомусь він вирішив, що у мене дуже мало сумочок в гардеробі і кожен раз він мені дарує якусь сумочку. Квіти, кульки, але я хочу сказати, ще до мого дня народження він дуже багато робив мені подарунків", - розповіла Каменських.

Настя Каменських і Потап люблять радувати один одного без приводу (фото: instagram.com/kamenskux)

За словами артистки, в їхній родині прийнято не враховувати свята і радувати один одного без особливого приводу.

"Для нас важливо те, що ти любиш кожен день, а не просто на день народження або День святого Валентина. Чесно сказати, я навіть нічого не чекала, але він мені подарував і я вдячна за кожен його сюрприз", - зізналася знаменитість.