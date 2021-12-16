Настя Каменских выдала секреты женской красоты и восхитила Потапа

Так, Настя позировала перед камерой в соблазнительном красном платье, которое отлично подчеркнуло ее роскошную фигуру. Она дополнила образ массивными кольцами и серьгами с черным камнем.

Роскошные кудри она перебросила на одно плечо, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Настя Каменских в красном платье раскрыла тайны женской красоты (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских зарядила девушек мощной мотивацией, напомнив, что каждая из них красивая - особенно если выполняет некоторые пункты.

"Хочется сказать это каждой девушке: Ты красива. Красива, когда принимаешь себя. Красива, когда заботишься о себе и выбираешь то, что для тебя лучше. Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой. Ты красива, когда излучаешь добро. И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя. Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения", - написала певица.

Красотой и мудростью своей жены восхитился и Потап и не удержался от комментария.

"Ой какая!" - написал продюсер.

Фолловеры также не поскупились на комплименты для Насти.