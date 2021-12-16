UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Настя Каменских выдала секреты женской красоты и восхитила Потапа

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских похвасталась шикарным нарядом и поделилась мудростью о том, что делает женщин и девушек красивыми.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото в эффектном луке.

Так, Настя позировала перед камерой в соблазнительном красном платье, которое отлично подчеркнуло ее роскошную фигуру. Она дополнила образ массивными кольцами и серьгами с черным камнем.

Роскошные кудри она перебросила на одно плечо, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Настя Каменских в красном платье раскрыла тайны женской красоты (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских зарядила девушек мощной мотивацией, напомнив, что каждая из них красивая - особенно если выполняет некоторые пункты.

"Хочется сказать это каждой девушке: Ты красива. Красива, когда принимаешь себя. Красива, когда заботишься о себе и выбираешь то, что для тебя лучше. Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой. Ты красива, когда излучаешь добро. И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя. Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения", - написала певица.

Красотой и мудростью своей жены восхитился и Потап и не удержался от комментария.

"Ой какая!" - написал продюсер.

Фолловеры также не поскупились на комплименты для Насти.

  • Яка красуня!!! Справжня
  • Чарівна
  • Настя, ну ты очень красивая!
  • Хорошо сказано, истина в твоих словах, ты обворожительная девушка
  • Красотка
  • Вы красотка и у Вас потрясающая фигура
  • Настя красуня, як завжди!!!
  • Самая обворожительная улыбка
  • Очаровательная!
  • Прекрасні слова
  • Жгучая красотка
  • Шикарная!

Напомним, ранее Потап рассказал, как они с Настей отметят годовщину свадьбы - рэпер поразил заявлением, что вход на торжество будет платным.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских