Настя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила Потапа

Так, Настя позувала перед камерою в спокусливій червоній сукні, яка відмінно підкреслила її розкішну фігуру. Вона доповнила образ масивними кільцями і сережками з чорним каменем.

Розкішні кучері вона перекинула на одне плече, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Настя Каменських у червоній сукні розкрила таємниці жіночої краси (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зарядила дівчат потужною мотивацією, нагадавши, що кожна з них красива - особливо якщо виконує деякі пункти.

"Хочеться сказати це кожній дівчині: ти красива. Красива, коли приймаєш себе. Красива, коли дбаєш про себе і вибираєш те, що для тебе краще. Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей. Коли говориш "Зі мною так не можна" і коли говориш "Так" тому, що робить тебе щасливою. Ти красива, коли випромінюєш добро. І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе. Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси", - написала співачка.

Красою і мудрістю своєї дружини захопився і Потап і не втримався від коментаря.

"Ой яка!" - написав продюсер.

Фолловери також не поскупилися на компліменти для Насті.