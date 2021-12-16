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Настя Каменських видала секрети жіночої краси і захопила Потапа

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і дружина репера Потапа Настя Каменських похвалилася шикарним вбранням і поділилася мудрістю про те, що робить жінок і дівчат красивими.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в ефектному луці.

Так, Настя позувала перед камерою в спокусливій червоній сукні, яка відмінно підкреслила її розкішну фігуру. Вона доповнила образ масивними кільцями і сережками з чорним каменем.

Розкішні кучері вона перекинула на одне плече, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Настя Каменських у червоній сукні розкрила таємниці жіночої краси (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зарядила дівчат потужною мотивацією, нагадавши, що кожна з них красива - особливо якщо виконує деякі пункти.

"Хочеться сказати це кожній дівчині: ти красива. Красива, коли приймаєш себе. Красива, коли дбаєш про себе і вибираєш те, що для тебе краще. Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей. Коли говориш "Зі мною так не можна" і коли говориш "Так" тому, що робить тебе щасливою. Ти красива, коли випромінюєш добро. І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе. Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси", - написала співачка.

Красою і мудрістю своєї дружини захопився і Потап і не втримався від коментаря.

"Ой яка!" - написав продюсер.

Фолловери також не поскупилися на компліменти для Насті.

  • Яка красуня!!! Справжня
  • Чарівна
  • Настя, ну ти дуже красива!
  • Добре сказано, істина в твоїх словах, ти чарівна дівчина
  • Красуня
  • Ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура
  • Настя красуня, як завжди!!!
  • Сама чарівна посмішка
  • Чарівна!
  • Прекрасні слова
  • Пекуча красуня
  • Шикарна!

Нагадаємо, раніше Потап розповів, як вони з Настею відзначать річницю весілля - репер вразив заявою, що вхід на торжество буде платним.

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Настя Каменських