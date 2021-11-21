Настю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани Лорак

Для пятого эфира грандиозного шоу "Маска" звездный детектив Настя Каменских выбрала необычный образ. Певица оригинально скомбинировала спортивные и гламурные элементы гардероба.
Свой яркий лук артистка показала на снимках в Instagram.
Так, Каменских примерила ярко-зеленый атласный спортивный комбинезон с белыми лампасами. Под ним можно рассмотреть черно-белый топ-бра, а сверху звезда дополнила аутфит белоснежным боа с перьями.
Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает эффектный лук Насти.
Настя Каменских удивила необычным спортивным аутфитом с перьями (фото: instagram.com/kamenskux)
"Продолжаем разгадывать наши Маски вместе", - подписала кадры певица.
Поклонники принялись обсуждать образ Каменских в комментариях - некоторые отметили, что в нем она похожа на Ани Лорак.
Раньше Каменских с экстремальным декольте высказалась об интимном.