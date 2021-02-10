UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Наталья Могилевская засветила роскошное декольте в кружевах и обратилась к поклонникам

Автор: Lite

Наталья Могилевская радуется снежной зиме и получает удовольствие от жизни, делясь своими эмоциями с поклонниками. После кардинальной смены имиджа певица стала более кокетливой и женственной, что не укрылось от пристальных глаз ее поклонников. Так, звезда в очередной раз показала, какой соблазнительной может быть.

На своей странице в Instagram она опубликовала селфи, для которого позирует крупным планом на фоне наряженной елки.

Популярные новости
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Потап "откопал" старое фото, где он 18-летний юнец с кудряшками 06 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021

Первое, что бросается в глаза – это декольте артистки. Она позирует в белоснежной блейзере, из под которого видно кружевной наряд черного цвета. На шее – массивные золотые цепочки, макияж – нежный и естественный.

"Пора уже елку убирать?" - поинтересовалась артистка.

Позже Наталья опубликовала уютное зимнее фото. Она укуталась в светлую дубленку и надела теплую вязаную шапку.

Наталья попросила помощи у поклонников в нелегком вопросе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Как вы прекрасны. Ну и елочка красивая", "Красотка", "Шикарная мадам", "Как ты выглядишь так хорошо каждый день?", "Хороша", "Как всегда на высоте", "Вау! Обворожительная, Наталья!", "Очень красивая,стильная, обворожительная!" - писали поклонники Натальи.

"Свободный вечер. Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино", - поделилась планами певица.

Наталья показала стильный зимний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Наташенька, посмотри "Ход королевы" мне понравился", - посоветовала Ирина Билык.

Поклонники звезд также ринулись делится своими кинонаходками.

Напомним, что ранее Оля Полякова заговорила о фотошопе фото Могилевской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Наталья Могилевская
Читайте также
Это все ретроградный Меркурий: Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом
Прогноз погоды