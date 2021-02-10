Наталья Могилевская засветила роскошное декольте в кружевах и обратилась к поклонникам

Первое, что бросается в глаза – это декольте артистки. Она позирует в белоснежной блейзере, из под которого видно кружевной наряд черного цвета. На шее – массивные золотые цепочки, макияж – нежный и естественный.

"Пора уже елку убирать?" - поинтересовалась артистка.

Позже Наталья опубликовала уютное зимнее фото. Она укуталась в светлую дубленку и надела теплую вязаную шапку.

Наталья попросила помощи у поклонников в нелегком вопросе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Как вы прекрасны. Ну и елочка красивая", "Красотка", "Шикарная мадам", "Как ты выглядишь так хорошо каждый день?", "Хороша", "Как всегда на высоте", "Вау! Обворожительная, Наталья!", "Очень красивая,стильная, обворожительная!" - писали поклонники Натальи.

"Свободный вечер. Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино", - поделилась планами певица.

Наталья показала стильный зимний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Наташенька, посмотри "Ход королевы" мне понравился", - посоветовала Ирина Билык.

Поклонники звезд также ринулись делится своими кинонаходками.