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Наталя Могилевська засвітила розкішне декольте в мереживах і звернулася до шанувальників

Автор: Lite

Наталя Могилевська радіє сніжної зими і отримує задоволення від життя, ділячись своїми емоціями з шанувальниками. Після кардинальної зміни іміджу співачка стала більш кокетливою і жіночною, що не сховалося від пильних очей її шанувальників. Так, зірка в черговий раз показала, якою спокусливою може бути.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала селфі, для якого позує крупним планом на тлі нарядженої ялинки.

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Перше, що кидається в очі – це декольте артистки. Вона позує у білосніжному блейзері, з під якого видно мереживне вбрання чорного кольору. На шиї – масивні золоті ланцюжки, макіяж – ніжний і природний.

"Пора вже прибирати ялинку?" - поцікавилася артистка.

Пізніше Наталя опублікувала затишне зимове фото. Вона укуталась у світлу дублянку і одягла теплу в'язану шапку.

Наталя попросила допомоги у шанувальників у нелегкому питанні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Як ви прекрасні. Ну і ялинка красива", "Красуня", "Шикарна мадам", "Як ти виглядаєш так добре кожен день?", "Хороша", "Як завжди на висоті", "Вау! Чарівна, Наталія!", "Дуже красива,стильна, чарівна!" - писали шанувальники Наталки.

"Вільний вечір. Порадьте серіал. Буду дивитися кіно", - поділилася планами співачка.

Наталя показала стильний зимовий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Наталочко, подивися "Хід королеви" мені сподобався", - порадила Ірина Білик.

Шанувальники зірок також кинулися ділиться своїми кінознахідками.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова заговорила про фотошоп фото Могилевської.

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Новини України Наталя Могилевська
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