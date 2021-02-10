Наталя Могилевська засвітила розкішне декольте в мереживах і звернулася до шанувальників

Перше, що кидається в очі – це декольте артистки. Вона позує у білосніжному блейзері, з під якого видно мереживне вбрання чорного кольору. На шиї – масивні золоті ланцюжки, макіяж – ніжний і природний.

"Пора вже прибирати ялинку?" - поцікавилася артистка.

Пізніше Наталя опублікувала затишне зимове фото. Вона укуталась у світлу дублянку і одягла теплу в'язану шапку.

Наталя попросила допомоги у шанувальників у нелегкому питанні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Як ви прекрасні. Ну і ялинка красива", "Красуня", "Шикарна мадам", "Як ти виглядаєш так добре кожен день?", "Хороша", "Як завжди на висоті", "Вау! Чарівна, Наталія!", "Дуже красива,стильна, чарівна!" - писали шанувальники Наталки.

"Вільний вечір. Порадьте серіал. Буду дивитися кіно", - поділилася планами співачка.

Наталя показала стильний зимовий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Наталочко, подивися "Хід королеви" мені сподобався", - порадила Ірина Білик.

Шанувальники зірок також кинулися ділиться своїми кінознахідками.