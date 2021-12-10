Наталка Карпа впервые рассказала о кризисе в браке: "Дала ему расслабиться"

Напомним, что два года назад Наталка родила любимому дочь Злату. Тогда она вся ушла в уход за ребенком и немного упустила ситуацию с мужем, который не особо ей помогал.

"Скажу, что я вероятно, не совсем сдала этот экзамен на отлично, потому что я вижу свои ошибки. Есть какие-то необратимые моменты, есть какие-то моменты, которые можно подправить. Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный уклад. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те же сутки работала, я до 9 вечера с ребенком ни на минуту не садилась", – объяснила Карпа.

По словам певицы, это лето было самым сложным в ее жизни, однако причины она не назвала.

"Это было самое сложное лето в моей жизни. Я решила взять паузу, я решила не загадывать вперед. Потому что семья для меня это большая ценность", - отметила Наталка.

Наталка Карпа рассказала о проблемах в браке (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Артистка заявила, что будет бороться за свой брак и семью.

"Я снова почувствовала, что такое броня в сердце. Но я из тех женщин, кто до последнего будет воевать за свою семью, что бы там ни было", - сказала она.