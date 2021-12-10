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Наталка Карпа вперше розповіла про кризу в шлюбі: "Дала йому розслабитися"

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталка Карпа зізналася, що у них з чоловіком - героєм АТО Євгеном Тереховим, відомим як Титановий Джексон, зараз непростий період у відносинах.

В програмі "Зірковий шлях" артистка поділилася, що з появою дитини Їхні стосунки з чоловіком змінилися.

Нагадаємо, що два роки тому Наталка народила коханому дочку Злату. Тоді вона вся пішла в догляд за дитиною і трохи упустила ситуацію з чоловіком, який не особливо їй допомагав.

"Скажу, що я ймовірно, не зовсім здала цей іспит на відмінно, тому що я бачу свої помилки. Є якісь незворотні моменти, є якісь моменти, які можна підправити. Я дала йому в певний момент трохи розслабитися. У нас було так, що він працює, а я доглядаю за дитиною. Він добувач, а я вже сімейний уклад. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту ж добу працювала, я до 9 вечора з дитиною ні на хвилину не сідала", – пояснила Карпа.

За словами співачки, це літо було найскладнішим в її житті, проте причини вона не назвала.

"Це було найскладніше літо в моєму житті. Я вирішила взяти паузу, я вирішила не загадувати вперед. Тому що сім'я для мене це велика цінність", - зазначила Наталка.

Наталка Карпа розповіла про проблеми в шлюбі (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Артистка заявила, що буде боротися за свій шлюб і сім'ю.

"Я знову відчула, що таке броня в серці. Але я з тих жінок, хто до останнього буде воювати за свою сім'ю, що б там не було", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Наталка Карпа в бікіні розкрила секрет схуднення на 15 кг і закликала не наслідувати її приклад.

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