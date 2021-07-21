Наталья Могилевская чуть не попала под машину: "специально пытался наехать"

По словам звезды, когда она направлялась к съемочной площадке, на нее намеренно пытался наехать автомобиль.

"Чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку", - написала Могилевская.

45-летняя певица добавила, что не понимает, зачем выбирать гарантированно людную дорогу, если куда-то спешишь.

"Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности", – поделилась Наталья.

Артистка сопроводила историю эффектным фото, на котором она идет по улице в стильном нарядк - розовой юбке миди и завязанной на талии голубой рубашке, а также белых слипонах.

Наталья Могилевская рассказала, как чуть не попала под машину на рынке (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловеры оценили образ Могилевской, а также предположили, что за рулем автомобиля был ее поклонник, который хотел таким образом обратить на себя внимание.