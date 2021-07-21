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Наталья Могилевская чуть не попала под машину: "специально пытался наехать"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала поклонникам неприятную историю, которая произошла с ней на днях на одном из рынков Киева. Артистка едва не угодила под машину, при этом водитель специально пытался на нее наехать.

Деталями исполнительница поделилась в Instagram.

По словам звезды, когда она направлялась к съемочной площадке, на нее намеренно пытался наехать автомобиль.

"Чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку", - написала Могилевская.

45-летняя певица добавила, что не понимает, зачем выбирать гарантированно людную дорогу, если куда-то спешишь.

"Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности", – поделилась Наталья.

Артистка сопроводила историю эффектным фото, на котором она идет по улице в стильном нарядк - розовой юбке миди и завязанной на талии голубой рубашке, а также белых слипонах.

Наталья Могилевская рассказала, как чуть не попала под машину на рынке (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловеры оценили образ Могилевской, а также предположили, что за рулем автомобиля был ее поклонник, который хотел таким образом обратить на себя внимание.

  • Какой стильный образ
  • Гарний образ
  • Наташа, та ну ты не поняла, это же был твой поклонник. Решил так на себя обратить внимание, а ты его к ответственности. А он мечтал о ЗАГСЕ
  • Яка ж ви гарна
  • Жесть, так можно с камер наблюдения узнать номер машины
  • Стильна
  • Було і не раз
  • Он вас не узнал, это к деньгам. А вообще он нахал

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа.

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Наталья Могилевскаяпевец