Наталія Могилевська мало не потрапила під машину: "спеціально намагався наїхати"

За словами зірки, коли вона прямувала до знімального майданчика, на неї навмисно намагався наїхати автомобіль.

"Щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з возами і великими покупками. Все це відбувалося на оптовому ринку Троєщини біля входу на знімальний майданчик", - написала Могилевська.

45-річна співачка додала, що не розуміє, навіщо вибирати гарантовано людну дорогу, якщо кудись поспішаєш.

"Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці. Шкода, ми не запам'ятали номера. Я б із задоволенням притягнула його до відповідальності", - поділилася Наталя.

Артистка супроводила історію ефектним фото, на якому вона йде по вулиці в стильному вбранні - рожевій спідниці міді і зав'язаній на талії блакитній сорочці, а також білих сліпонах.

Наталя Могилевська розповіла, як мало не потрапила під машину на ринку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери оцінили образ Могилевської, а також припустили, що за кермом автомобіля був її шанувальник, який хотів таким чином звернути на себе увагу.