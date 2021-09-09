Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде: ну что, похудела?

Популярная украинская певица и судья шоу "Cпівають всі" Наталья Могилевская ведет активную борьбу с лишним весом и даже спорила с фитнес-тренером Анитой Луценко. Звезде удалось привести себя в форму, чем она сильно гордилась - а с тех пор сбросила еще несколько лишних килограммов.
На своей странице в Instagram артистка показала изменения в фигуре и поинтересовалась у подписчиков, заметно ли, что она похудела.
На снимках 46-летняя Могилевская позировала в роскошном черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Волосы певицы красиво уложены, а на лице был сделан эффектный макияж.
Облегающий силуэт наряда подчеркнул заметно постройневшую фигуру Натальи.
"Ну что, похудела?" - кокетливо подписала фото звезда.
Наталья Могилевская похвасталась результатами похудения (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фолловеры согласились, что певица находится в прекрасной форме, и засыпали ее комплиментами, а вот наряд Могилевской понравился не всем.
Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала признание о своем похудении и показала встречу с Анитой Луценко.