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Наталя Могилевська блиснула стрункою фігурою в ефектному вбранні: ну що, схудла?

Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка і суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська веде активну боротьбу із зайвою вагою і навіть уклала парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. Зірці вдалося привести себе у форму, чим вона сильно пишалася - а відтоді скинула ще кілька зайвих кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала зміни у фігурі і поцікавилася у підписників, чи помітно, що вона схудла.

На знімках 46-річна Могилевська позувала в розкішній чорній сукні з глибоким декольте і високим розрізом на стегні. Волосся співачки красиво укладені, а на обличчі був зроблений ефектний макіяж.

Облягаючий силует вбрання підкреслив помітно схудлу фігуру Наталії.

"Ну що, схудла?" - кокетливо підписала фото зірка.

Наталія Могилевська похвалилася результатами схуднення (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери погодилися, що співачка знаходиться в прекрасній формі, і засипали її компліментами, а ось наряд Могилевської сподобався не всім.

  • Красуня! Але навіщо такі плечі у сукні робить? Вони якось грубо виглядають. Як на мій погляд.
  • У цьому об'ємному вбранні незрозуміло
  • Ва красуня
  • Розкішна
  • Стройняшка!
  • Ах, хороша
  • Ви виглядаєте чудово
  • Дуже красива!
  • Ви прекрасні і плаття шикарне, воно підкреслює всі ваші достоїнства, ви жіночні і блискуче красиві
  • Ну просто чудова!!!
  • Схудла!!! Помітно
  • Наталочка, ви з кожним днем все красивіше і красивіше, будьте здорові і щасливі
  • Здрастуй, Наталя, красунечко, Ти виглядаєш дуже добре

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зробила зізнання про своє схуднення і показала зустріч з Анітою Луценко.

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Наталя Могилевська