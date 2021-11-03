Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг заговорила о возрасте

Так, на фото 46-летняя артистка появилась в белых брюках и белоснежной блузке с расстегнутыми верхними пуговицами. Сверху Наталья набросила тренч с трнедовым в этом сезоне анималистичным принтом. Волосы певицы распущены, а на лице минимальный нюдовый макияж.

Она стоит у стола с необычной статуэткой в виде пера на нем и задумчиво смотрит в сторону.

Наталья Могилевская продемонстрировала стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Не бывает слишком МАЛО лет, чтобы начать строить своё дело. Не бывает слишком МНОГО лет, чтобы осознать свою мечту", - поделилась мудростью исполнительница.

Фолловеры оставили немало комплиментов стильному образу и красоте Натальи и поблагодарили ее за мотивацию в комментариях.