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Наталя Могилевська в трендовому анімальє раптом заговорила про вік

Автор: Марина Настевич

Знаменита українська співачка і власниця школи талантів Наталія Могилевська підкорила шанувальників новим фото в стильному образі, а також несподівано заговорила про вік.

Ефектний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото 46-річна артистка з'явилася в білих брюках і білосніжній блузці з розстебнутими верхніми гудзиками. Зверху Наталія накинула тренч з трнедовим в цьому сезоні анімалістичним принтом. Волосся співачки розпущене, а на обличчі мінімальний нюдовий макіяж.

Вона стоїть біля столу з незвичайною статуеткою у вигляді пера на ньому і задумливо дивиться в сторону.

Наталія Могилевська продемонструвала стильний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Не буває занадто МАЛО років, щоб почати будувати свою справу. Не буває занадто багато років, щоб усвідомити свою мрію", - поділилася мудрістю виконавиця.

Фолловери залишили чимало компліментів стильному образу і красі Наталії і подякували їй за мотивацію в коментарях.

  • Красива і талановита дівчина!!! Супер!
  • Найталановитіша співачка, чудовий педагог, красива жінка і дивовижної душі людина
  • Образ - бомба. Як вам йде
  • Наша красуня!!!
  • Шикарна
  • Відмінний лук
  • Наталі, Дякую за мотивацію!!! Віру в свої мрії
  • Ви прекрасні!
  • Ідеальні слова!
  • Супер класна мотивація! Дякую
  • Захоплююся вашою енергетикою і цілеспрямованістю

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, як Могилевська відбивала у неї чоловіка і поскаржилася на Білик.

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Наталя Могилевська