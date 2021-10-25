Наталья Орейро получила паспорт России: "теперь она одичалый ангел"

Интересно, что российское гражданство кроме Натальи также получил и ее сын Мерлин, рожденный в браке с лидером группы Divididos Рикардо Мольо.

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В сети шутят, что скоро главная героиня аргентинского сериала "Дикий ангел" переедет жить в РФ и станет "одичалым ангелом".

Отметим, что теперь у 44-летней звезды 00-х имеется уже три паспорта: испанский, уругвайский и российский.



О намерении получить российское гражданство Орейро заявила в прошлом году. Сподвигла ее на это встреча с Иваном Ургантом на пропагандистском "Первом канале".

"Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство", - говорила она в интервью ТАСС.

Наталья Орейро была популярной в 00-х (фото: instagram.com/nataliaoreirosoy)

Добавим, что российский паспорт также имеют другие бывшие звезды, в частности: актер Стивен Сигал, боксер Рой Джонс-младший, а также обвиненный в изнасиловании и сексуальных домогательствах Жерар Депардье.