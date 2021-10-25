RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наталія Орейро отримала паспорт Росії: "тепер вона здичавілий ангел"

Автор: Юлія Бойко

Наталія Орейро навіщось отримала паспорт Росії. Указ про надання латиноамериканській співачці громадянства цієї країни підписав глава Кремля - Володимир Путін.

Документ вже навіть з'явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Цікаво, що російське громадянство крім Наталії також отримав і її син Мерлін, народжений у шлюбі з лідером групи Divididos Рікардо Мольо.

Скріншот документа

У мережі жартують, що скоро головна героїня аргентинського серіалу "Дикий ангел" переїде жити в РФ і стане "здичавілим ангелом".

Відзначимо, що тепер у 44-річної зірки 00-х є вже три паспорти: іспанський, уругвайський і російський.


Про намір отримати російське громадянство Орейро заявила минулого року. Спонукала її на це зустріч з Іваном Ургантом на пропагандистському "Першому каналі".

"Він мені сказав, що я "самая русская" серед іноземок. Я йому відповіла, що у мене немає ніяких сумнівів. І я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство", - говорила вона в інтерв'ю ТАСС.

Наталія Орейро була популярною в 00-х (фото: instagram.com/nataliaoreirosoy)

Додамо, що російський паспорт також мають інші колишні зірки, зокрема: актор Стівен Сігал, боксер Рой Джонс-молодший, а також звинувачений у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях Жерар Депардьє.

Раніше ми писали, що Костантін Меладзе і Віра Брежнєва переїхали в захмарно дорогу квартиру в центрі Києва.

Читайте LITE в Google News
Російська Федерація