Натуральная красота: Наталья Водянова покорила сеть молодостью на фото без макияжа

Наталья Водянова не так давно призналась, что мечтает вернуться к более светлому оттенку волос. Долгое время супермодель и филантроп ходила со своим натуральным цветом, а потому ей срочно захотелось перемен. Прежде чем решиться на кардинальные действия, она, как истинный блогер, попросила совета у фолловеров.

Наталья Водянова со своим стилистом по волосам (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я решила снова стать блондинкой. Да или нет, что думаете, дорогие?", - написала она в посте. Фанаты принялись бурно обсуждать и давать советы. Хотя сама модель, по всей видимости, и так все давно решила. "Спасибо всем за энтузиазм в комментариях под прошлым постом. Сделала и делюсь результатом. Спасибо Кирису и @balmainhairsalon за ответственное отношение к комментариям моих подписчиков", - написала Наталья, демонстрируя пару фото с новой прической.

Волосы Водянова окрасила в теплый оттенок, который смотрится натурально и свежо. Именно такой сейчас на пике популярности. Корни при этом остались темнее. Мастер добавил также блики и светлые пряди, которые создают эффект мерцания здоровых волос даже без нужного освещения.

На снимках Водянова предстала практически без макияжа, а потому выглядит невероятно юной. "Идеально", "Вы такая красивая", "Вышло супер", "Идеально! Уверена, такой оттенок был у Вас в детстве", "Нереальная красота", "Натуральная красота", - не могут налюбоваться подписчики звезды.

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