Натуральна краса: Наталія Водянова підкорила мережу молодістю на фото без макіяжу

Наталя Водянова не так давно зізналася, що мріє повернутися до більш світлого відтінку волосся. Довгий час супермодель і філантроп ходила зі своїм натуральним кольором, а тому їй терміново захотілося змін. Перш ніж зважитися на кардинальні дії, вона, як справжній блогер, попросила поради у фоловерів.

Наталя Водянова зі своїм стилістом по волоссю (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я вирішила знову стати блондинкою. Так чи ні, що думаєте, дорогі?", - написала вона в пості. Фанати почали бурхливо обговорювати та давати поради. Хоча сама модель, по всьому, і так все давно вирішила. "Спасибі всім за ентузіазм у коментарях під минулим постом. Зробила і ділюся результатом. Спасибі Кірісу і @balmainhairsalon за відповідальне ставлення до коментарів моїх послідовувачів", - написала Наталя, демонструючи пару фото з новою зачіскою.

Волосся Водянова пофарбувала у теплий відтінок, який виглядає натурально і свіжо. Саме такий зараз на піку популярності. Коріння при цьому залишилися темніше. Майстер також додав відблиски і світлі пасма, які створюють ефект мерехтіння здорового волосся навіть без потрібного освітлення.

На знімках Водянова стала практично без макіяжу, а тому виглядає неймовірно юною. "Ідеально", "Ви така красива", "Вийшло супер", "Ідеально! Впевнена, такий відтінок був у Вас в дитинстві", "Натуральна краса", "Неймовірна краса", - не можуть намилуватися послідовувачі зірки.

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