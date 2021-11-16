UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Найди 10 отличий: вечно молодой Джаред Лето на фото 20-летней давности и сейчас

Автор: Ольга Турчаникова

Джаред Лето не стареет - к такому выводу поклонники 49-летнего актера пришли уже давно. Звезда фильмов "Господин Никто", "Далласский клуб покупателей" и "Дом Gucci" неизменно в отличной форме, со здоровым румянцем на лице и в приподнятом настроении. Откуда эта суперсила, музыкант уже давно рассказал.

Главные секреты Джареда, которые позволяют ему выглядеть на 30: веганское питание, йога, медитации и качественный ежедневный отдых. Правда, самые недоверчивые фанаты, глядя на вечно молодого Джареда, уверены, что о чем-то он помалкивает. Впрочем, какая разница, главное - Лето можно любоваться бесконечно!

Предлагаем сравнить современные фото актера и давние снимки, включая более чем 20-летней давности. Видите существенные отличия?

Джаред Лето в молодости и юности (фото: instagram.com/jaredleto)

Джаред Лето сегодня (фото: instagram.com/jaredleto)

Также мы писали, что недавно Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа.

Читайте LITE в Google News
ГолливудШоу-бизнесМодные тренды